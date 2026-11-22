Mi maestro literario José Coronel Urtecho, sentado en el corredor de la hacienda Las Brisas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, de frente a los llanos anegados al fondo de los cuales espejeaba el río San Juan, solía recitar unos versos onomatopéyicos del canto XXIII de La Ilíada : Polla d’ananta katanta paranta te dedochmia t’elthon , mientras asentaba la contera del bastón sobre la tarima del piso, para simular el golpe rítmico de los cascos de las bestias de la partida de soldados aqueos que buscan leña para la pira funeraria de Patroclo.

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