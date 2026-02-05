Entre tendencias y trascendencia
Daddy Yankee sintetiza una generación que convirtió presión en propósito, escribe Rafael Sierra Pascual
5 de febrero de 2026 - 8:00 PM
Hoy luce fácil “predecir” resultados. Hasta un niño usa la palabra tendencia con la soltura de un analista. Las redes sociales, la inteligencia artificial y las plataformas de medición nos entregan datos en tiempo real. En segundos vemos donde impacta lo que publicas, quien lo comparte y cuanto dura el eco. Para un comerciante, ese panel puede ser la diferencia entre sobrevivir o crecer. Para un artista y para otras personas es como una varita mágica moderna. Presionas “Enter” y, sin sudar, los resultados aparecen.
