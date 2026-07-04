Opinión
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España y el Caribe en la Guerra de Independencia de Estados Unidos
La Declaración de la Independencia de Estados Unidos fue principal catalítico de las revoluciones que convirtieron a la mayoría de las colonias del mundo en repúblicas independientes de los imperios europeo, escribe José Muratti
4 de julio de 2026 - 8:00 PM
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