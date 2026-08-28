¡Qué lejos estamos del «cogito, ergo sum»! Y no por los casi cuatro siglos desde que Descartes proclamó que la prueba irrefutable de la existencia humana es que el homo sapiens piensa, sino porque en esta era digital, en que la inteligencia artificial prima sobre la natural, no es, precisamente, la capacidad de pensar la que nos afirma que existimos. Podría argumentarse que es todo lo contrario.

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