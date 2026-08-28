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Mirelsa Modestti GonzálezMirelsa Modestti González
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:“Farmeo”, luego existo

¿Quién puede ponerle precio a las horas malgastadas en vídeos vanos, a la salud afectada y las vidas perdidas por la avalancha de información falsa que los científicos no alcanzan a desmontar? Cuestiona Mirelsa Modestti

28 de agosto de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Se existe en la “nube”, pero no en la tierra. Se existe si eres “Gen Z” o un modelo más nuevo, porque ya hasta los “millennials” se consideran oldscul y se van desvaneciendo de la realidad virtual, escribe Mirelsa Modestti. (Shutterstock)

¡Qué lejos estamos del «cogito, ergo sum»! Y no por los casi cuatro siglos desde que Descartes proclamó que la prueba irrefutable de la existencia humana es que el homo sapiens piensa, sino porque en esta era digital, en que la inteligencia artificial prima sobre la natural, no es, precisamente, la capacidad de pensar la que nos afirma que existimos. Podría argumentarse que es todo lo contrario.

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ACERCA DEL AUTOR
Mirelsa Modestti González

Mirelsa Modestti González

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La autora es psicóloga e investigadora en comunicación y conducta humana. Además, se desempeña como profesora universitaria.
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