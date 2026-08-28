Opinión
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“Farmeo”, luego existo
¿Quién puede ponerle precio a las horas malgastadas en vídeos vanos, a la salud afectada y las vidas perdidas por la avalancha de información falsa que los científicos no alcanzan a desmontar? Cuestiona Mirelsa Modestti
28 de agosto de 2026 - 4:00 PM
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