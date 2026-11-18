zEl próximo miércoles, 25 de noviembre, comienza la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género. Con el lema “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad”, organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unen al llamado del Colegio de Profesionales del Trabajo Social para participar activamente de la campaña de prevención. Es preciso llamar la atención sobre la violencia en el noviazgo, reconociendo que atender la violencia de género es un asunto de país y hay retos para adelantar la equidad en dicha población.

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