Las mañanas en las que despertamos con la noticia de un feminicidio ya no nos sorprenden como deberían. Abrimos la pantalla del celular, encendemos la radio o vemos las noticias por televisión y, una vez más, encontramos el rostro de una mujer cuya vida fue arrebatada por la violencia. En cuestión de horas llegan los mensajes de indignación, las expresiones de solidaridad, las exigencias de justicia y las preguntas sobre lo que pudo haberse hecho para evitar la tragedia.

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