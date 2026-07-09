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Lenna Marielys Ramírez CintrónLenna Marielys Ramírez Cintrón
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Feminicidios: ¿por qué seguimos llegando tarde?

La violencia de género no es inevitable. Reducirla exige tiempo, recursos y una decisión colectiva de apostar por la prevención con la misma convicción con la que exigimos justicia después de cada tragedia, escribe Lenna Ramírez Cintrón

9 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La violencia de género sí es prevenible. No porque sea posible prever todos los feminicidios, sino porque la violencia deja señales mucho antes de alcanzar su expresión más extrema, señala Lenna Ramírez. (Shutterstock)

Las mañanas en las que despertamos con la noticia de un feminicidio ya no nos sorprenden como deberían. Abrimos la pantalla del celular, encendemos la radio o vemos las noticias por televisión y, una vez más, encontramos el rostro de una mujer cuya vida fue arrebatada por la violencia. En cuestión de horas llegan los mensajes de indignación, las expresiones de solidaridad, las exigencias de justicia y las preguntas sobre lo que pudo haberse hecho para evitar la tragedia.

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Violencia de géneroviolencia machistaGobierno de Puerto Rico
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Lenna Marielys Ramírez Cintrón

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Directora Ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos
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