Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Peter Díaz Santiago
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Filicidio: la ruptura de la protección que debe ejercer un padre

Hechos como el registrado en Caguas deben servir para reforzar los mecanismos de detección temprana, intervención clínica y protección efectiva de menores en entornos de riesgo, escribe Peter Díaz

12 de enero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
The shooting was reported at about 1:20 p.m. at the Forty CafÃ© business (File/GFR).
Estudios sobre el tema coinciden en que el filicidio suele estar asociado a dinámicas de control extremo, cosificación del menor y, en algunos casos, a trastornos mentales graves acompañados de delirios de contenido religioso, escribe Peter Díaz.

Hemos sido muchos los afectados por la trágica noticia de que un niño fue asesinado por su padre en Caguas. Este acto barbárico ha sido estudiado profundamente por la criminología y la psicología forense, pues desde tiempos bíblicos tenemos eventos de este tipo. Este tipo de delito se conoce por la ciencia como filicidio, una conducta que rompe por completo el rol natural de protección que debe ejercer un padre.

Peter Díaz Santiago

Peter Díaz Santiago

El autor es abogado criminalista y profesor universitario.
