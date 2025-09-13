Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Cezanne Cardona MoralesCezanne Cardona Morales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Galápagos

¿Olvidó tan rápido el alcalde todo lo que tuvimos que hacer, sin importar partidos, para que el ejército norteamericano dejara de utilizar nuestro territorio como experimento de guerra?

13 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El alcalde de Arroyo, Eric Bachier Román, posa junto a soldados que llegaron a ese pueblo para completar prácticas militares (Facebook)

En el balneario El Faro, del municipio de Arroyo, todavía es 1898. Pero no es cualquier 1898 (de esos hay muchos y muy gastados), sino aquel salido de la novela “La llegada” de José Luis González, esa “crónica con ficción” que le aguó la fiesta épica a cierto sector victimista de cara al centenario de la invasión. A pesar de las diferencias entre la entrada de las tropas en la novela (caballos, botas, y rifles con bayonetas) y las que ahora se mostraban por televisión (barcos anfibios, camiones y helicópteros) la sensación era casi la misma: el calor recio, el cielo azul y la gente averiguá, aglomerándose frente a las columnas de soldados, muy similares a aquellos obreros hartos del régimen de la liberta de jornaleros que esperaban a que apareciera por allí Iglesias Pantín, para aplaudir a los nuevos conquistadores, luego de que supuestamente escapara de la cárcel tras una bomba que abrió una grieta en su celda. Y si uno esforzaba la vista por la esquina del televisor podía encontrar fácilmente una versión actual del negro Quintín Correa, aquel seguidor de Barbosa que esperaba que los gringos lo liberaran del racismo español (¡vaya ironía!). Incluso, aunque los soldados de ahora ya no usaban bigotes y escondían su mirada detrás de gafas oscuras, casi se podía leer esa incomodidad del “qué maldito calor hace aquí”, o del “dónde está el baño más cercano”, parecido al suplicio que soportaba el coronel Jonathan Calvert Mackintosh en la novela, que además de querer regresar al frío junto a su familia y de haber estado liderando otras batallas, sufría de retortijones, al borde de la diarrea, desde que desembarcó en la isla.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ArroyoEjército de Estados Unidos AlcaldesJosé Luis GonzálezLiteratura
ACERCA DEL AUTOR
Cezanne Cardona Morales

Cezanne Cardona Morales

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: