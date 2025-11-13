Ganadores y perdedores contributivos
La reforma a la que Puerto Rico aspira no puede ser una reforma neutral, afirma Kenneth Rivera Robles
13 de noviembre de 2025 - 11:00 PM
En Puerto Rico hace falta una reforma contributiva abarcadora e integral. Todos estamos de acuerdo de que el sistema es complicado, inconsistente, fragmentado, injusto y demasiado costoso y que no promueve la actividad comercial. Sin embargo, detrás de esa aspiración se esconde una verdad incómoda y antipática: en cualquier cambio profundo, trascendental y significativo en nuestro sistema contributivo habrá ganadores y perdedores. También existiría un costo político inevitable: las reformas tributarias profundas no son populares y suelen generar resistencia de los grupos afectados.
