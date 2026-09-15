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prima:“Gaslighting”: el impacto de los que nos gobiernan

¿Realmente queremos vivir en una sociedad en donde las palabras perdieron su peso y significado? Cuestiona José Orlando Sued

15 de septiembre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Realmente queremos vivir en una sociedad en donde las palabras perdieron su peso y significado? Cuestiona José Orlando Sued (Shutterstock)

En la arena política del presente se repite una frase tan “inocente” como sospechosa que esconde un aire perverso y enajenante: “Él no dijo eso”. Los debates en torno a esta frase suelen ser antecedidos por un periodista mostrando un video o documento del político planteando una ilegalidad y su defensor a sueldo replicando que él no dijo lo que acabamos de escuchar o leer. Otra versión más cínica de ese tipo de defensa hacia el líder supremo ocurre cuando sus defensores dicen que dijo lo que dijo a modo de broma. En otras defensas más inverosímiles se suelen escuchar argumentos que sostienen que no importa que haya dicho eso pues él es un líder de ley y orden que sabe qué es lo mejor para el país. Tal parece que no hay límites para decir que el líder no dijo lo que dijo y que somos nosotros quienes lo estamos malinterpretando.

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José Orlando Sued

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El autor es profesor en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo.
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