Jenniffer González se va a Washington y estará fuera hasta el jueves

La gobernadora Jenniffer González Colón viajará esta noche a Washington, D.C., donde sostendrá reuniones en el Congreso para discutir la continuidad de la cubierta de salud bajo Medicaid y con funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) sobre proyectos de reconstrucción.

Según informó La Fortaleza, con un breve comunicado en sus redes sociales, la primera ejecutiva permanecerá en la capital federal hasta el jueves y estará acompañada por el secretario de Salud, Víctor Ramos; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; y el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Carlos Santiago.

La Fortaleza indicó que la agenda de la gobernadora incluye reuniones en el Congreso para dar seguimiento a la cubierta de salud bajo Medicaid, cuya continuidad, según el comunicado, González logró durante su etapa como congresista.

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Asimismo, se reunirá con funcionarios de FEMA para discutir los avances de los proyectos de reconstrucción y el desembolso de fondos destinados a esas obras.