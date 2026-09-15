Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de septiembre de 2026
82°Despejado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se va a Washington y estará fuera hasta el jueves

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina durante la ausencia de la mandataria

15 de septiembre de 2026 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
González permanecerá en Washington hasta el jueves para reuniones sobre Medicaid y fondos de reconstrucción. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón viajará esta noche a Washington, D.C., donde sostendrá reuniones en el Congreso para discutir la continuidad de la cubierta de salud bajo Medicaid y con funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) sobre proyectos de reconstrucción.

RELACIONADAS

Según informó La Fortaleza, con un breve comunicado en sus redes sociales, la primera ejecutiva permanecerá en la capital federal hasta el jueves y estará acompañada por el secretario de Salud, Víctor Ramos; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; y el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Carlos Santiago.

La Fortaleza indicó que la agenda de la gobernadora incluye reuniones en el Congreso para dar seguimiento a la cubierta de salud bajo Medicaid, cuya continuidad, según el comunicado, González logró durante su etapa como congresista.

Asimismo, se reunirá con funcionarios de FEMA para discutir los avances de los proyectos de reconstrucción y el desembolso de fondos destinados a esas obras.

Durante la ausencia de González, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina. La gobernadora tiene previsto regresar a Puerto Rico el jueves.

Tags
Jenniffer GonzálezRosachely RiveraCongreso de Estados UnidosMedicaidfondos federalesFEMAWashington D. C.Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 14 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: