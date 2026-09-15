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AAA detiene planta de filtros en Villalba tras detectar “material aceitoso”

Alrededor de 800 abonados de Villalba y Juana Díaz podrían experimentar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable

15 de septiembre de 2026 - 9:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia activó protocolos de seguridad y coordina la distribución de agua mediante camiones oasis en las zonas afectadas. (FOTO SUMINISTRADA)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detuvo este lunes la operación de la Planta de Filtros Jagüeyes, en Villalba, luego de detectar material aceitoso en uno de sus filtros tras un accidente con maquinaria, informó la corporación pública en un comunicado.

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La situación podría provocar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable para alrededor de 800 abonados de Villalba y Juana Díaz, indicó la AAA.

El incidente presuntamente ocurrió cuando una maquinaria pesada, utilizada en los trabajos de rehabilitación como parte del Programa de Mejoras Capitales, impactó accidentalmente un equipo que contenía aceite, lo que provocó un derrame en el área.

La corporación indicó que, tras identificar la situación, el personal detuvo la planta y activó los protocolos para proteger la calidad del agua y evitar que se afectara el proceso de tratamiento. También inició labores de limpieza y evaluación de los componentes involucrados.

Personal técnico y operacional de la AAA y de la Oficina de Cumplimiento tomó muestras y realizó análisis y pruebas de calidad, pero los resultados podrían demorar hasta 24 horas.

Ante esta situación, la planta permanecerá fuera de operación hasta que culminen las evaluaciones y se confirme que cumple con los parámetros necesarios para reanudar el tratamiento y la distribución de agua.

El Departamento de Salud fue notificado y la AAA indicó que mantiene coordinación con esa agencia.

En Villalba, las áreas que podrían verse afectadas son Los Bravos, Jagüeyes Arriba, Corillo, Romero, Talas Largas, Santo Domingo, Las Cumbres, el sector El Guayo, la urbanización Quintas del Alba y el sector Polvorín. En Juana Díaz, figuran los sectores Collores y Margaritas.

Como medida de mitigación, la AAA coordina con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias de los municipios afectados la activación y distribución de camiones oasis.

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