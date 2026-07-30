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Cynthia Burgos LópezCynthia Burgos López
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prima:Giro de riesgo para la supervivencia de las especies

Cada especie que desaparece es una advertencia de que estamos empujando al planeta más allá de sus límites ecológicos, opina Cynthia Burgos López

30 de julio de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La presencia del coquí refleja bosques que conservan la humedad y regulan el ciclo del agua, destaca Cynthia Burgos López (Suministrada)

La reciente aprobación de cambios al Endangered Species Act (ESA) ha encendido las alarmas entre científicos y organizaciones ambientales. La nueva regla elimina la definición regulatoria de “harm” (daño), que durante más de cuatro décadas permitió considerar ilegal la destrucción o modificación de un hábitat cuando esta comprometía la supervivencia o la reproducción de una especie protegida. Aunque la ley mantiene otras protecciones para las especies amenazadas, esta modificación debilita una de las herramientas más importantes para prevenir la pérdida de hábitat, la principal causa de la extinción de especies.

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Conservación ambientalRecursos naturales
ACERCA DEL AUTOR
Cynthia Burgos López

Cynthia Burgos López

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La autora es directora ejecutiva de La Maraña, organización sin fines de lucro que promueve el diseño y la planificación urbana participativa, así como la conservación de los recursos naturales.
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