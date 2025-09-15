Opinión
Gracias Benito
En su casita le dio pantalla a muchos de los nuestros con merecido reconocimiento, escribe Annie Alfaro
15 de septiembre de 2025 - 1:00 PM
Antes de la residencia de Bad Bunny, aquello que “oliera a jibaro”, nadie lo mencionaba, como decía una amiga. Todo por desconocimiento o jaiberia. Ser jibaro, llevar una pava, ponerse una flor de maga en el cabello y vestirse con la bandera era “cafre” para algunos y para quienes desconocen el valor de la cultura y tradición.
