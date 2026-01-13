Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Hostos nos pertenece a todos
El insigne mayagüezano abogaba, primero, por una sociedad educada y libre, y luego por aquel sistema de gobierno que produjese las condiciones mediante las cuales lograr ese primer objetivo, escribe Juan Carlos Albors
13 de enero de 2026 - 9:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.