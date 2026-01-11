Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carmelo Delgado CintrónCarmelo Delgado Cintrón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las biografías de Eugenio María de Hostos

La obra y vida de Eugenio María de Hostos está vigente en nuestros tiempos por su alto perfil ético, su dedicación y defensa de los más caros valores de libertad, educación inclusiva, confraternidad de los pueblos y países, feminismo, internacionalismo, disfrute, difusión y defensa de la cultura puertorriqueña, destaca Carmelo Delgado

11 de enero de 2026 - 11:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Expresó Hostos en entrevista con The New York,  Commercial, julio de 1898 que: “Si mi país se somete al yugo americano, le diré adiós para siempre. La libertad de Puerto Rico y de otros países de habla española ha sido el ideal de mi vida", escribe Carmelo Delgado. (Suministrada)

“La ética de Hostos es una ética del deber. La ética no dice lo que el ser humano es, sino lo que debe hacer. Para Hostos el deber es una obligación libremente contraída. El deber no es una imposición de nadie. Es la conciencia la que invita e incita al deber.”

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Eugenio María de HostosLiteraturaLiteratura puertorriqueñaHistoria
ACERCA DEL AUTOR
Carmelo Delgado Cintrón

Carmelo Delgado Cintrón

Arrow Icon
El Dr. Carmelo Delgado Cintrón es catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR, académico fundador de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación; miembro de la Academia Puertorriqueña de...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: