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Raúl PalaciosRaúl Palacios
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Inteligencia artificial bajo el lente financiero

La IA brinda una oportunidad gigantesca para que aquellos pequeños innovadores y soñadores puedan crear compañías que impacten el mundo y resuelvan problemas complejos sin tener que pagar el precio de una plantilla, opina Raúl Palacios

31 de julio de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Anthropic, gracias a su modelo llamado Claude, está valorada en el mercado privado $965,000 millones, luego de su última ronda H, pasándole por primera vez a OpenAI—cuyo valor se estima en $852,000 millones y que fue la que inició esta revolución con su modelo llamado ChatGPT, destaca Raúl Palacios. (Patrick Sison)

Si cada vez que lees el periódico, escuchas noticias o entras a tus redes sociales encuentras nuevo contenido promoviendo la narrativa de terror sobre cómo la inteligencia artificial reemplazaría al ser humano en el mercado laboral, es fácil deprimirse.

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Inteligencia artificialEmpleosCarreras con FuturoOpenAI
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Raúl Palacios

Raúl Palacios

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El autor es empresario, asesor financiero, escritor, conferencista y anfitrión del video podcast, La maestría con Raúl Palacios
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