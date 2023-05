Inteligencia artificial y archivos históricos

Hace unos meses salió al mercado una herramienta digital de inteligencia artificial conocida como ChatGPT. Esta fue creada por OpenAI, una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo el desarrollo de una tecnología de inteligencia artificial que sea segura y beneficiosa para la humanidad. El impacto de dicha tecnología es impredecible pero su potencial, al igual que su riesgo, es asombroso.

En 1967, el científico Douglas Englebart mostró “the mother of all demos”, una videoconferencia que presentó en vivo la mayoría de los componentes de los sistemas computarizados del presente. Englebart indicaba que él creaba tecnología para resolver problemas del ser humano, pero con el objetivo de que esa tecnología creara problemas más complejos que requirieran que el ser humano aumentara su intelecto en la búsqueda de soluciones. Planteaba que la computación estaba marcada por hitos (su demo, el internet, etc.) y predijo que esta década alcanzaríamos otro. ChatGPT es un impresionante avance tecnológico y definitivamente constituye un hito, pero no necesariamente aumentará el intelecto humano.

La digitalización de archivos y bibliotecas podría constituir un activo, y la inversión en ellos permitiría que en un futuro se conviertan en la base de donde se alimentará la inteligencia artificial, plantea Joseph Harrison Flores.

Es nuestra opinión que dicha tecnología no aportará demasiado a la investigación histórica mientras su base de datos sean los libros y otros documentos impresos del pasado que están disponibles en la red. Más allá de poder facilitar la redacción de temas históricos desconocidos para el usuario, la herramienta no provee para la identificación e investigación de nuevas fuentes que posibiliten un análisis crítico del pasado. Sin embargo, en unos años la historia cambiará.

Actualmente se desarrollan tecnologías paralelas que permiten el reconocimiento y la transcripción automática de documentos en manuscrito, o que requieren el uso de paleografía para descifrarlos. Una de estas nuevas tecnologías, la cual hemos utilizado, permite buscar en un manuscrito del siglo 18 firmas o el nombre de una persona, tal y como hacemos en las búsquedas en la red. Esta tecnología fomentará el revisionismo histórico, ya que el historiador tendrá rápido acceso a fuentes que por su difícil lectura fueron pasadas por alto.

Esto nos lleva a reevaluar el papel que desempeñan los archivos y bibliotecas del país. Lo que actualmente constituye un problema de almacenaje es en realidad una cantera de conocimiento, si se digitalizaran sus contenidos. Cada día más personas recurrirán a la inteligencia artificial para saciar su sed de conocimiento, o para aprovecharse del pasado digitalizado. Bajo ese inminente escenario, falta poco para que los dueños de contenido histórico en formato digital reclamen regalías por el uso de documentos electrónicos que fundamenten las respuestas que producen los programas de inteligencia artificial. Para los repositorios de material histórico esto constituye un reto y una oportunidad.

No obstante, los archivos y bibliotecas tradicionales están pasando por un periodo de oscurantismo y obsolescencia. Cada vez es más pronunciada la caída de visitantes. Pero, peor aún, enfrentan el desafío de que el material histórico que nació digitalmente no requiera de evaluación física o presencial, o de corroboración con los materiales archivados, por lo que el futuro es todavía más sombrío. La digitalización no es la panacea, pero al menos es el antídoto a la obsolescencia y abre la puerta a generar recursos económicos para los archivos y bibliotecas.

Finalmente, dejando fuera la importancia de conservar nuestro pasado, la digitalización de archivos y bibliotecas podría constituir un activo, y la inversión en ellos permitiría que en un futuro no lejano se conviertan en la base de donde se alimentará la inteligencia artificial y produzca los ingresos que hoy no producen.

