Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Inteligencia artificial y humanismo cauteloso
La Escuela de Derecho de Berkeley adoptó una política que prohíbe que la IA conceptualice, esquematice, redacte o incluso revise el trabajo del alumno, aunque deja al profesor modularla según el curso, destaca Alfonso Martínez
4 de junio de 2026 - 10:45 PM
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