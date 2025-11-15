Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Jamaica y Puerto Rico
En Jamaica el pueblo votó a favor de su independencia en el plebiscito del 19 de septiembre de 1961 y se ha convertido en una república constitucional. Acá estamos en proceso de lograr lo mismo, escribe Francisco Watlington
15 de noviembre de 2025 - 9:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.