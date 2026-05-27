Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ángel RosaÁngel Rosa
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Jenniffer González presionó el botón de “restart”

Su verdadera meta era retomar el control del partido que preside y que según las encuestas se le escapa entre los dedos por la constante fiscalización de sus propios senadores, opina Ángel Rosa

27 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Allí en el hemiciclo, en primera fila, con gestos muy calculados y llevándose la ovación más fuerte estaba un Miguel Romero, con la crisis del agua potable a cuestas; consciente de que cualquiera sea el saldo después del 21 de mayo, el mayor beneficiario será él, escribe Ángel Rosa. (Ramon "Tonito" Zayas)

En su edición de este lunes, El Nuevo Día publicó la noticia de que su “fact checking” sobre el segundo mensaje sobre la situación del Estado pronunciado por la gobernadora Jenniffer González figuró entre sus notas más leídas de la semana pasada. Del catálogo de 14 logros reclamados en su extenso discurso, seis resultaron ser ciertos, cinco medias verdades, dos falsos y un anuncio que no pudo verificarse. Nada mal para lo maquillados y engañosos que suelen ser estos rendimientos de cuentas.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Jenniffer GonzálezMensaje de situación del estado del país y presupuestoGobierno de Puerto RicoPNP
ACERCA DEL AUTOR
Ángel Rosa

Ángel Rosa

Arrow Icon
Exsenador, Profesor Universitario y Analista
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: