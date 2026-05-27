En su edición de este lunes, El Nuevo Día publicó la noticia de que su “fact checking” sobre el segundo mensaje sobre la situación del Estado pronunciado por la gobernadora Jenniffer González figuró entre sus notas más leídas de la semana pasada. Del catálogo de 14 logros reclamados en su extenso discurso, seis resultaron ser ciertos, cinco medias verdades, dos falsos y un anuncio que no pudo verificarse. Nada mal para lo maquillados y engañosos que suelen ser estos rendimientos de cuentas.

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