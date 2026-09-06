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José Gabriel Martínez BorrásJosé Gabriel Martínez Borrás
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prima:La Cumbre de Biskek y el avance del mundo multipolar

Espacios como la Organización de Cooperación de Shanghái buscan explorar formas alternativas de comercio, cooperación en seguridad y construcción de alianzas fuera de la influencia estadounidense

6 de septiembre de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las principales potencias dentro de la OCS enfrentan diferentes niveles de presión por parte de Washington, ya sea a través de conflictos militares, cercos estratégicos, sanciones o medidas comerciales, indica Martínez Borrás. (The Associated Press)

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebró recientemente una importante cumbre en Biskek, Kirguistán, con motivo de su vigésimo quinto aniversario . El encuentro reunió a algunos de los líderes más influyentes del mundo, cuya presencia refleja la creciente importancia de la OCS como foro político, económico y de seguridad dentro de Eurasia.

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ACERCA DEL AUTOR
José Gabriel Martínez Borrás

José Gabriel Martínez Borrás

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El autor es profesor en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha laborado como coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y...
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