Darren Soto, el congresista demócrata boricua por la Florida, goza de atributos de seriedad y buena fe en el ejercicio de sus funciones, inclusive en sus agradecidos esfuerzos por contribuir a la descolonización de Puerto Rico. Sin embargo, en una acción centrada en la “deferencia” que dijo merece su compañero en el Congreso, Pablo José Hernández, ha cometido un desliz histórico. El congresista ha sugerido incluir la actual condición política territorial y colonial de Estado Libre Asociado en una futura consulta de status. Es decir, incluir el problema como solución del problema.

