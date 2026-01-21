En las últimas semanas, los mercados financieros han empezado a enviar una señal de alerta que, aunque parezca lejana, tiene efectos muy reales para Puerto Rico. Inversionistas alrededor del mundo están vendiendo bonos de gobiernos a un ritmo acelerado, lo que ha provocado que los intereses que pagan esos bonos suban a niveles no vistos en años. Cuando los intereses suben, todo lo demás —hipotecas, préstamos, financiamiento público— se vuelve más caro.
La deuda global toca a Puerto Rico
21 de enero de 2026 - 9:00 PM
