Opinión
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La educación superior ante sus mayores retos
La responsabilidad de la universidad no termina en preparar para el empleo; debe formar personas capaces de comprender su realidad, transformar su entorno y aportar responsablemente al bienestar colectivo, afirma Carlos Quiñones
12 de mayo de 2026 - 7:00 PM
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