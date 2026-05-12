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Carlos A. Quiñones AlfonsoCarlos A. Quiñones Alfonso
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La educación superior ante sus mayores retos

La responsabilidad de la universidad no termina en preparar para el empleo; debe formar personas capaces de comprender su realidad, transformar su entorno y aportar responsablemente al bienestar colectivo, afirma Carlos Quiñones

12 de mayo de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la inteligencia artificial, resulta además necesario superar modelos centrados únicamente en resultados finales y construir experiencias educativas donde el pensamiento, el razonamiento, el proceso y la autenticidad del aprendizaje sean visibles, indica Carlos Quiñones. (Shutterstock)

La educación superior enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia moderna. No se trata únicamente de responder a cambios tecnológicos, económicos o laborales; se trata de enfrentar un nivel cada vez más riguroso de escrutinio social, que alcanza incluso un cuestionamiento profundo sobre el valor real de la educación y su impacto en el individuo y en la sociedad.

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Carlos A. Quiñones Alfonso

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