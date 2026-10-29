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prima:La escuela para el país que queremos

Si Puerto Rico quiere competir por inversión y por talento, tiene que ser un lugar atractivo para los niños y sus familias, opina Alan Taveras Sepúlveda

29 de octubre de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El grupo de kinder concibió un Viejo San Juan con farmacia, relojería, una tienda de gafas y otra de ropa y zapatos, una heladería, un supermercado, una ferretería y una panadería. (WANDALIZ.VEGA@GFRMEDIA.COM)
Si Puerto Rico quiere competir por inversión y por talento, tiene que ser un lugar atractivo para los niños y sus familias, opina Alan Taveras Sepúlveda

Alrededor del 70% de mi clase de secundaria se marchó de Puerto Rico. No se fueron buscando aventuras. Se alejaron de su patria para procurar una mejor calidad de vida. Hoy muchos publican fotos de la playa con un “extraño mi isla”. La nostalgia de la diáspora es real y la respeto. Pero detrás de casi todas esas despedidas hay algo más fuerte que la nostalgia. Es la responsabilidad de darle calidad de vida a la familia. Nadie se va de Puerto Rico porque dejó de quererlo. Se va porque, en algún momento, sintió que aquí no podía darles a sus hijos lo que necesitaban.

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EducaciónMontessoriEmigración puertorriqueña
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Alan Taveras

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El autor es presidente del Centro Unido de Detallistas. Fue director de Mercadeo y Desarrollo de Foundation for Puerto Rico.
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