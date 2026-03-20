La hora del presupuesto
Hoy los legisladores se desentienden del proceso presupuestario y delegan a la Junta de Supervisión Fiscal todos los detalles, escribe Eduardo Bhatia
20 de marzo de 2026 - 11:10 PM
20 de marzo de 2026 - 11:10 PM
Es obvio que la atención del país se centrará en la interpelación del Secretario de la Gobernacion en el Senado, la semana que viene. Pero hay un poder mucho más fuerte e importante que los legisladores tienen. Se trata de decidir cada año cuánto dinero reciben los departamentos y agencias del gobierno. Afinar el presupuesto refleja prioridades, estrategias y el verdadero balance de poder entre las ramas del gobierno. Después de tres décadas trabajando en este proceso, comparto aquí cinco observaciones sobre cómo los legisladores deben abordar el presupuesto, qué hacer y qué no hacer, y por qué el sistema de Puerto Rico necesita arreglarse.
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