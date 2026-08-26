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José Orlando SuedJosé Orlando Sued
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La ¿inútil? batalla contra los algoritmos

Las publicaciones generadas por “bots” están cada vez más presentes en las redes sociales. Se distinguen por crear frankensteins históricos que roban información de aquí y de allá, escribe José Sued

26 de agosto de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Criticar y desmentir públicamente los niveles de ignorancia del “autor” podría resultar infructuoso, pues es muy probable que no haya un humano detrás de la publicación, señala José Sued. (Shutterstock)

Hace unos días, la red social de un grupo que alega promover la historia de Puerto Rico publicó un post para “resaltar” la vida del insigne maestro puertorriqueño Rafael Cordero (1790-1868). De este modo, “crearon” una imagen del educador con inteligencia artificial, con varios problemas tan obvios como ridículos: quien aparece en la imagen es el actor Morgan Freeman; está vestido con lazo y gabán y se nos muestra escribiendo con una clásica pluma de ave sobre una pequeña pizarra negra.

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Inteligencia artificialHistoriacultura
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José Orlando Sued

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El autor es profesor en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo.
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