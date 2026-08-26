Hace unos días, la red social de un grupo que alega promover la historia de Puerto Rico publicó un post para “resaltar” la vida del insigne maestro puertorriqueño Rafael Cordero (1790-1868). De este modo, “crearon” una imagen del educador con inteligencia artificial, con varios problemas tan obvios como ridículos: quien aparece en la imagen es el actor Morgan Freeman; está vestido con lazo y gabán y se nos muestra escribiendo con una clásica pluma de ave sobre una pequeña pizarra negra.

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