Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Redes sociales, polarización afectiva y deshumanización
Investigaciones recientes reflejan que el nivel de exposición a contenido digital con expresiones de “actitudes antidemocráticas y animosidad partidista” influye en el nivel de “polarización afectiva”, destaca Gabriel Reyes
13 de agosto de 2026 - 10:15 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.