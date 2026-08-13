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Gabriel Reyes Rivera Gabriel Reyes Rivera
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Redes sociales, polarización afectiva y deshumanización

Investigaciones recientes reflejan que el nivel de exposición a contenido digital con expresiones de “actitudes antidemocráticas y animosidad partidista” influye en el nivel de “polarización afectiva”, destaca Gabriel Reyes

13 de agosto de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La contienda se ha caracterizado por una agria polarización de sectores sociales y en medio de ese clima el voto de los latinos es cada vez más cotizado por los políticos. (AP)
El impacto digital no se limita al individuo. Su rol en la divulgación de desinformación y polarización plantea un riesgo social importante. Lo documenta Tiziano Piccardi, investigador de la Universidad de Stanford, en un estudio realizado en la red social X durante la campaña electoral de 2024, afirma Gabriel Reyes.

Decisiones gubernamentales para limitar el acceso de los menores a las redes sociales hacen pertinente una discusión más amplia sobre los efectos de lo digital en el conjunto de la sociedad.

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Gabriel Reyes Rivera

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El autor es estudiante universitario y fellow de la beca de investigación del Programa Antonio Monroig del Centro CRECE
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