Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La labor de los médicos y los “nurse practitioners”
La política de salud aquí debe diseñarse preguntando qué necesita el paciente, qué profesional está capacitado para atenderlo y cómo hacemos posible que esté disponible cuando se necesite, opina Jenniffer Peña
4 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
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