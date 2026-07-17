La marcha del 18 de julio
No existe razón alguna para dejarse amedrentar por las etiquetas despectivas de los sectores que promueven el inmovilismo político, escribe Ángel Rivera
17 de julio de 2026 - 9:00 PM
17 de julio de 2026 - 9:00 PM
Exhortar a la participación masiva en una movilización ciudadana es un acto de responsabilidad cívica que exige ignorar críticas superficiales, burlas y menosprecio de quienes insisten en reducir el reclamo de soberanía al gastado argumento de que se trata de una minoría electoral. La experiencia histórica universal demuestra, con contundencia, que las mayorías coyunturales no determinan la justicia intrínseca, la viabilidad ni el éxito futuro de una nación en su aspiración a gobernarse a sí misma.
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