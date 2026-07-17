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Ángel Rafael RiveraÁngel Rafael Rivera
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prima:La marcha del 18 de julio

No existe razón alguna para dejarse amedrentar por las etiquetas despectivas de los sectores que promueven el inmovilismo político, escribe Ángel Rivera

17 de julio de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La Marcha por la Independencia prevista para el sábado 18 de julio constituye una cita impostergable con la historia contemporánea de Puerto Rico, escribe Ángel Rivera. (alexis.cedeno)

Exhortar a la participación masiva en una movilización ciudadana es un acto de responsabilidad cívica que exige ignorar críticas superficiales, burlas y menosprecio de quienes insisten en reducir el reclamo de soberanía al gastado argumento de que se trata de una minoría electoral. La experiencia histórica universal demuestra, con contundencia, que las mayorías coyunturales no determinan la justicia intrínseca, la viabilidad ni el éxito futuro de una nación en su aspiración a gobernarse a sí misma.

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Ángel Rafael Rivera es escritor y periodista independiente radicado en Massachusetts, con más de 25 años de trayectoria en el oficio periodístico.
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