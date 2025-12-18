Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
David Efron
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La masacre en Sídney

Esta matanza terrorista del domingo, que dejó un saldo de 15 judíos muertos y unos 40 heridos, destaca David Efron

18 de diciembre de 2025 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Family members of a victim from Sunday's shooting mourn at a flower memorial made after the shooting at the Bondi Pavilion at Bondi Beach on Tuesday, Dec. 16, 2025, in Sydney, Australia. (AP Photo/Mark Baker) (The Associated Press)

La más reciente matanza de judíos, ocurrida en la ciudad australiana de Sídney, el pasado domingo, primer día de Jánuca, fue anticipada por Israel meses antes. En Australia se han registrado más de 1,600 manifestaciones en contra de Israel y los judíos durante los pasados 800 días, desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás perpetró una masacre con asesinatos, violaciones y secuestros contra las personas que participaban en un evento musical en una playa cercana a Gaza. En el grupo atacado había mujeres y niños que fueron ultimados a sangre fría.

David Efron

David Efron

Cónsul Honorario Emérito de Israel en Puerto Rico
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: