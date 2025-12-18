La masacre en Sídney
Esta matanza terrorista del domingo, que dejó un saldo de 15 judíos muertos y unos 40 heridos, destaca David Efron
18 de diciembre de 2025 - 9:30 PM
18 de diciembre de 2025 - 9:30 PM
La más reciente matanza de judíos, ocurrida en la ciudad australiana de Sídney, el pasado domingo, primer día de Jánuca, fue anticipada por Israel meses antes. En Australia se han registrado más de 1,600 manifestaciones en contra de Israel y los judíos durante los pasados 800 días, desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás perpetró una masacre con asesinatos, violaciones y secuestros contra las personas que participaban en un evento musical en una playa cercana a Gaza. En el grupo atacado había mujeres y niños que fueron ultimados a sangre fría.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: