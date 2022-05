La maternidad en mí

Nunca fui una Susanita. De niña no ocupaba mi mente ser madre. Tampoco pensaba en ello en mi temprana adolescencia. Desde niña solo soñaba con ser actriz. Mi madre, en cambio, soñaba con ser abuela. Se suponía que estudiara, me casara y tuviera hijos. Así era la mentalidad de esos tiempos. Si no te casabas y tenías hijos serías llamada “jamona” el resto de tu vida.