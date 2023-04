La propuesta contributiva se desvanece

El Proyecto de la Cámara 1645 de 2023 (P de la C 1645) contiene la propuesta de la revisión de tasas contributivas a individuos y corporaciones que recomendó el gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia. Además, incluye otras medidas necesarias dirigidas a mejorar la simplificación del sistema tributario, la fiscalización en la otorgación de créditos y la administración de los impuestos.

Como planteamos en una nota anterior publicada por este medio, la misma no constituye una verdadera reforma integral del sistema tributario del país, ya que no atiende los impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble. De igual forma mantiene como fuente principal de recaudación fiscal el Impuesto sobre ingresos en vez del impuesto al consumo o al valor añadido (IVA) como más de 160 países ya lo tienen. Por cierto, en el ámbito federal se ha vuelto recientemente a evaluar en el Congreso el establecer un IVA.

Creo que está meridianamente claro que no estamos ante una reforma real o transformadora del sistema tributario y menos holística como ha requerido Junta de Supervisión Fiscal (JSF). De acuerdo con una investigación realizada y que publicó el autor en el libro Reformas Contributivas en Puerto Rico: trasfondo, análisis y alcance, ninguna de las reformas en las pasadas siete décadas han sido integrales u holísticas a pesar de ciertos intentos fallidos como fueron en el 1975, 1995 y 2015 (García, 2022).

Por otro lado, la propia JSF ha exigido al Ejecutivo que la misma debe ser neutral en términos fiscales (revenue neutral). ¿Qué quiere decir esto? Que el costo fiscal de la propuesta contributiva, que fue estimado en $545 millones, debería ser compensado por aumentos en impuestos a otros sectores, eliminación de exenciones e incentivos o recortes de gastos públicos. Así se podría mantener el presupuesto del Gobierno Central para año fiscal 2023-24 balanceado.

No perdamos de vista que la JSF ha proyectado para el año fiscal 2027-28 que el presupuesto del Gobierno Central sea uno deficitario, a la luz de la reducción esperada en los fondos federales para el financiamiento del programa de Medicaid, según el Plan Fiscal Certificado.

Otro factor que pone en riesgo la viabilidad del P de la C 1645 es la medida sustitutiva pendiente de radicar por la delegación del PPD en Cámara y Senado, la cual aparentemente trastocará sustancialmente la propuesta del Ejecutivo. De acuerdo con lo expresado por el senador Juan Zaragoza, los recortes en las tasas impositivas a las grandes corporaciones deben ser reasignados a las empresas pymes a fin de tener un impacto directo en la economía y no de tipo goteo (trickle down economy) en referencia a las políticas económicas establecidas por el presidente Ronald Reagan. Es decir, que no necesariamente el rebajar impuestos a las grandes corporaciones se traduce en un beneficio para todos.

En resumen, la propuesta contributiva esbozada en el P de la C 1645 parece confrontarse con varios escollos, al no cumplir con los requisitos de la JSF de ser una neutral y holística ni tampoco esperamos que se logre un fácil consenso en la asamblea legislativa sobre la misma. Todo tiende a indicar que la medida va en camino a pasar “el Niágara en bicicleta”, como diría Juan Luis Guerra, para ser aprobada. Soltemos los topos, que la suerte está echada y la medida de administración contenida en el P de la C 1645 ya parece desvanecerse.

