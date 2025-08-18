Opinión
18 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ramón Bauzá EscobalesRamón Bauzá Escobales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La propuesta de votar en una sola papeleta

Reto a que todos los partidos pongan de su parte dándole seria consideración a esta idea de una sola papeleta, escribe Ramón Bauzá

18 de agosto de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Reto a que todos los partidos pongan de su parte dándole seria consideración a esta idea de una sola papeleta, escribe Ramón Bauzá. (Ramon "Tonito" Zayas)

A todos nos llena de alegría que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se encuentre en procieso de cambiar las máquinas de registro de votaciones, utilizadas ya por varios cuatrienios. La pregunta ahora es: ¿podrán las máquinas de última generación, por sí solas, resolver la lentitud del proceso en los colegios? Y, por ende, ¿podrán descansar en esa solución los miles de electores que hacen angustiosas filas bajo lluvia o sol durante horas para poder emitir el sufragio? ¡Bueno, si como se dice compramos dos máquinas, en lugar de una, quizás no habría problema. El reto, entonces, sería de tabulación.

ACERCA DEL AUTOR
Ramón Bauzá Escobales

Ramón Bauzá Escobales

Exvicepresidente de la CEE
