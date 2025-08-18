A todos nos llena de alegría que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se encuentre en procieso de cambiar las máquinas de registro de votaciones, utilizadas ya por varios cuatrienios. La pregunta ahora es: ¿podrán las máquinas de última generación, por sí solas, resolver la lentitud del proceso en los colegios? Y, por ende, ¿podrán descansar en esa solución los miles de electores que hacen angustiosas filas bajo lluvia o sol durante horas para poder emitir el sufragio? ¡Bueno, si como se dice compramos dos máquinas, en lugar de una, quizás no habría problema. El reto, entonces, sería de tabulación.

