Exigía el exgobernador Luis Muñoz Marín, en el debate político con la oposición, “Cuéntame tu historia, que yo te cuento la mía”. Recuerdo esas palabras ahora, justo en el aniversario 74 del Estado Libre Asociado (ELA), al leer y escuchar las críticas al autonomismo estadolibrista y cómo puertorriqueños intentan desmerecer a otros puertorriqueños. Se trata de señalamientos que fuerzan atención, pues ahogan la controversia. Y es que tanto el anexionismo como el separatismo han camuflado detrás de la diatriba sus debilidades.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.