La retórica antiautonomista
¿Se han transformado de principios políticos válidos a cultos mítico-religioso o garfios electorales? Cuestiona Eudaldo Báez Galib
28 de julio de 2026 - 11:00 PM
28 de julio de 2026 - 11:00 PM
Exigía el exgobernador Luis Muñoz Marín, en el debate político con la oposición, “Cuéntame tu historia, que yo te cuento la mía”. Recuerdo esas palabras ahora, justo en el aniversario 74 del Estado Libre Asociado (ELA), al leer y escuchar las críticas al autonomismo estadolibrista y cómo puertorriqueños intentan desmerecer a otros puertorriqueños. Se trata de señalamientos que fuerzan atención, pues ahogan la controversia. Y es que tanto el anexionismo como el separatismo han camuflado detrás de la diatriba sus debilidades.
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