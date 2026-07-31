Durante más de cuatro décadas, Cuba fue el caso excepcional en el control del dengue en el hemisferio. Desde finales de los años setenta, el país desarrolló un sistema de vigilancia universal, inspecciones casa por casa y una estructura de coordinación capaz de movilizar miles de trabajadores de salud con precisión casi militar. Cada hogar, escuela y negocio era inspeccionado en ciclos de siete a veintiún días. El uso de larvicidas era sistemático, el rociado contra mosquitos adultos estaba coordinado, y las brigadas comunitarias formaban parte de la vida cotidiana. En una región donde el dengue se volvía endémico, Cuba logró reducir la transmisión repetidamente.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.