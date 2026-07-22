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prima:La salida de Francisco: un anuncio de elogios y dudas

Puerto Rico necesita transparencia, explicaciones y rendición de cuentas, puntualiza Jesús Ortiz Rivera

22 de julio de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico necesita transparencia, explicaciones y rendición de cuentas, puntualiza Jesús Ortiz Rivera al reflexionar sobre las salidas de Francisco Domenech e Itza García de sus puestos en el gobierno (Carlos Rivera Giusti)

“Gracias a ustedes por su trabajo, por su compromiso, por su honestidad, por su entrega, ehhh, porque yo sé que eso también el pueblo lo ve, y a sus familias porque los prestaron a ustedes al gobierno y yo creo que nosotros tenemos que darle también las gracias a ustedes y a sus familias”. Con esas palabras concluyó la gobernadora Jenniffer González el anuncio sobre la salida del secretario de la Gobernación y de la subsecretaria de la Gobernación, Francisco Domenech e Itza García, respectivamente.

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