“Gracias a ustedes por su trabajo, por su compromiso, por su honestidad, por su entrega, ehhh, porque yo sé que eso también el pueblo lo ve, y a sus familias porque los prestaron a ustedes al gobierno y yo creo que nosotros tenemos que darle también las gracias a ustedes y a sus familias”. Con esas palabras concluyó la gobernadora Jenniffer González el anuncio sobre la salida del secretario de la Gobernación y de la subsecretaria de la Gobernación, Francisco Domenech e Itza García, respectivamente.

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