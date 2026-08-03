Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La sed de Puerto Rico
La planificación territorial existe precisamente para establecer límites, proteger el interés público y garantizar que el desarrollo ocurra donde sea ambiental, social y económicamente sostenible, destaca Marcos Quiñones
3 de agosto de 2026 - 4:00 PM
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