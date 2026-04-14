En el debate público reciente se argumenta sobre los potenciales impactos que pudieran tener en los estados y territorios la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que toma como base una ley de estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión. Por una mayoría de 8 a 1, el foro judicial dio la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba dicha ley, por considerar que el texto legislativo le impedía expresar sus puntos de vista al respecto. Para fines de referencia, el estado de Colorado prohíbe, desde el 2019, las terapias de conversión para menores, pero la ley también restringe el derecho a expresar opiniones contrarias, aspecto que invalidaron los magistrados.

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