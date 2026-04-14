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Miguel Vázquez Rivera Miguel Vázquez Rivera
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prima:La terapia profesional no es una conversación ordinaria

La reciente opinión del Tribunal Supremo sobre tan crucial asunto no es una exigencia a los estados o territorios, escribe Miguel Vázquez Rivera

14 de abril de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En numerosas investigaciones se ha determinado que las personas expuestas a terapia de conversión presentan mayores probabilidades de depresión, ansiedad, abuso de sustancias, ideación suicida e intentos de suicidio, indica Miguel Vázquez. (Shutterstock)

En el debate público reciente se argumenta sobre los potenciales impactos que pudieran tener en los estados y territorios la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que toma como base una ley de estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión. Por una mayoría de 8 a 1, el foro judicial dio la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba dicha ley, por considerar que el texto legislativo le impedía expresar sus puntos de vista al respecto. Para fines de referencia, el estado de Colorado prohíbe, desde el 2019, las terapias de conversión para menores, pero la ley también restringe el derecho a expresar opiniones contrarias, aspecto que invalidaron los magistrados.

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Miguel Vázquez Rivera

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El autor es fundador y director ejecutivo de True Self Foundation.
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