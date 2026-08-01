Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
1 de agosto de 2026
80°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Emilio Pantojas GarcíaEmilio Pantojas García
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La UPR necesita reestructurarse

Desde 2014 enfrentamos un tranque entre los que no quieren reestructurar sino restaurar y los que quieren desmantelar la Universidad como institución académica, señala Emilio Pantojas

1 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El PNP quiere convertir la UPR en una universidad tecnológica y desmantelar el Recinto de Río Piedras. La Junta pretende balancear el presupuesto a marronazo, Emilio Pantojas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Desde que me integré como docente a la Universidad de Puerto Rico, en 1994, éramos conscientes de que la institución necesitaba cambios profundos. Entre 1994 y 2012 nos embarcamos en un proyecto de reestructuración para convertir a los recintos doctorales—Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas—en instituciones de investigación de primer orden, aspirando a la clasificación Carnegie R1. La agencia acreditadora (Middle States Association) advirtió la necesidad de generar ingresos propios y reducir la dependencia de la aportación del gobierno.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
UPRRecinto de Ciencias MédicasRecinto de Río Piedras de la UPRRecinto Universitario de Mayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

Arrow Icon
El autor es profesor de Sociología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, labora como investigador senior en el Instituto de Estudios del Caribe en el referido...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: