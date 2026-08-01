La UPR necesita reestructurarse
Desde 2014 enfrentamos un tranque entre los que no quieren reestructurar sino restaurar y los que quieren desmantelar la Universidad como institución académica, señala Emilio Pantojas
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Desde que me integré como docente a la Universidad de Puerto Rico, en 1994, éramos conscientes de que la institución necesitaba cambios profundos. Entre 1994 y 2012 nos embarcamos en un proyecto de reestructuración para convertir a los recintos doctorales—Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas—en instituciones de investigación de primer orden, aspirando a la clasificación Carnegie R1. La agencia acreditadora (Middle States Association) advirtió la necesidad de generar ingresos propios y reducir la dependencia de la aportación del gobierno.
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