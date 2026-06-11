Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La UPR no se defiende con la lógica del mercado
Una verdadera transformación debe estar fundamentada en mayor inversión pública, gobernanza democrática, rendición de cuentas, fortalecimiento académico y defensa de su misión como universidad pública
11 de junio de 2026 - 10:30 PM
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