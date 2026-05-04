Una de las iniciativas más importante de la Gran Sociedad, el programa de bienestar social desarrollado por Lyndon B. Johnson, fue la Ley de Educación Superior de 1965. Con esta medida se puso en ejecución un programa federal de becas de estudios y préstamos con intereses bajos, para estudiantes de recursos escasos o limitados, para la continuación de estudios postsecundarios. En 1972 esta ley se enmendó, por el Basic Educational Opportunity Grants (BEOG) para ampliar los beneficios a los estudiantes universitarios, programa que a partir de 1980 pasó a conocerse como las Becas Pell.

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