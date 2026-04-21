UPR: vacuna contra la ignorancia
Un pueblo menos educado no solo tiene menos oportunidades, también tiene menos defensas, opina Rafael Méndez Tejeda
21 de abril de 2026 - 3:00 PM
21 de abril de 2026 - 3:00 PM
Vivimos en tiempos en que la desinformación circula con más celeridad que la verdad, es necesario detenernos a pensar en aquello que protege verdaderamente a un pueblo. No me refiero únicamente a las vacunas que preservan la salud física, sino también a esa otra inmunización, menos visible pero tal vez más imprescindible: la educación. En ese sentido, la Universidad de Puerto Rico ha sido, históricamente, una de las vacunas más poderosas contra la ignorancia, el atraso y la dependencia intelectual de este país.
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