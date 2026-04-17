Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Lugo HernándezEduardo A. Lugo Hernández
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El valor invisibilizado de la UPR

El cálculo económico se escapa en la indiferencia de un gobierno que no ve la universidad pública como eje central del desarrollo del país, opina Eduardo Lugo

17 de abril de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La mayoría de los puertorriqueños que trabajan en la NASA son egresados del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. (UPR Mayagüez)
Vista del patio interior en uno de los edificios históricos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. (UPR Mayagüez)

La Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los pilares del desarrollo económico y social del país por décadas. Su contribución trasciende el número de estudiantes que han recibido sus grados en la institución y que luego han sido parte integral de nuestra economía o han migrado para enaltecer la institución y al país en otras latitudes. Diría que la contribución invisibilizada de la institución y sus once recintos, se encuentra en el sinnúmero de proyectos comunitarios y de envergadura social que se gestan desde proyectos de investigación, prácticas comunitarias, iniciativas de servicio, consultorías y a través de la inserción del profesorado en procesos de política pública. Esta huella endeleble ha transformado vidas y comunidades y tiene un valor económico, que a mi entender, nadie ha calculado.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
UPR en MayagüezEducaciónUniversitariosAyuda humanitariaRecortes UPR
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Lugo Hernández

Eduardo A. Lugo Hernández

Arrow Icon
Doctor en Psicología y Catedrático Auxiliar de la UPR en Mayagüez
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: