La Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los pilares del desarrollo económico y social del país por décadas. Su contribución trasciende el número de estudiantes que han recibido sus grados en la institución y que luego han sido parte integral de nuestra economía o han migrado para enaltecer la institución y al país en otras latitudes. Diría que la contribución invisibilizada de la institución y sus once recintos, se encuentra en el sinnúmero de proyectos comunitarios y de envergadura social que se gestan desde proyectos de investigación, prácticas comunitarias, iniciativas de servicio, consultorías y a través de la inserción del profesorado en procesos de política pública. Esta huella endeleble ha transformado vidas y comunidades y tiene un valor económico, que a mi entender, nadie ha calculado.