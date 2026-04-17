El valor invisibilizado de la UPR
El cálculo económico se escapa en la indiferencia de un gobierno que no ve la universidad pública como eje central del desarrollo del país, opina Eduardo Lugo
17 de abril de 2026 - 6:00 PM
17 de abril de 2026 - 6:00 PM
La Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los pilares del desarrollo económico y social del país por décadas. Su contribución trasciende el número de estudiantes que han recibido sus grados en la institución y que luego han sido parte integral de nuestra economía o han migrado para enaltecer la institución y al país en otras latitudes. Diría que la contribución invisibilizada de la institución y sus once recintos, se encuentra en el sinnúmero de proyectos comunitarios y de envergadura social que se gestan desde proyectos de investigación, prácticas comunitarias, iniciativas de servicio, consultorías y a través de la inserción del profesorado en procesos de política pública. Esta huella endeleble ha transformado vidas y comunidades y tiene un valor económico, que a mi entender, nadie ha calculado.
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