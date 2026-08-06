La urgencia de mirar nuestras tesis y estudios académicos
El argumento de que no hay suficientes estudios sobre los problemas de Puerto Rico es falso, en la mayoría de los casos, subraya Rafael Mejía García
6 de agosto de 2026 - 9:00 PM
6 de agosto de 2026 - 9:00 PM
Mientras el país discute nuevas estrategias para enfrentar la sequía o fortalecer la producción local, las universidades puertorriqueñas llevan décadas produciendo tesis sobre el manejo de cultivos tropicales, modelos de negocio para fincas pequeñas, sistemas de riego eficientes, cadenas de distribución y cooperativismo agrícola. Muchas de esas investigaciones abordaron estos mismos problemas hace años. Pero si el Departamento de Agricultura no las consulta antes de diseñar un programa, o si la Legislatura las ignora antes de aprobar una ley, ese conocimiento existe sin influir jamás en la decisión pública.
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