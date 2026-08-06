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Rafael Mejía GarcíaRafael Mejía García
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La urgencia de mirar nuestras tesis y estudios académicos

El argumento de que no hay suficientes estudios sobre los problemas de Puerto Rico es falso, en la mayoría de los casos, subraya Rafael Mejía García

6 de agosto de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los propulsores del proyecto esperan en un año presentar un informe oficial para que los interesados puedan solicitar incentivos que les permitan usar la técnica de la "Casa Sombra" en sus fincas. (Archivo / GFR Media)
Las universidades puertorriqueñas llevan décadas produciendo tesis sobre el manejo de cultivos tropicales, modelos de negocio para fincas pequeñas, sistemas de riego eficientes, cadenas de distribución y cooperativismo agrícola, destaca Rafael Mejía.

Mientras el país discute nuevas estrategias para enfrentar la sequía o fortalecer la producción local, las universidades puertorriqueñas llevan décadas produciendo tesis sobre el manejo de cultivos tropicales, modelos de negocio para fincas pequeñas, sistemas de riego eficientes, cadenas de distribución y cooperativismo agrícola. Muchas de esas investigaciones abordaron estos mismos problemas hace años. Pero si el Departamento de Agricultura no las consulta antes de diseñar un programa, o si la Legislatura las ignora antes de aprobar una ley, ese conocimiento existe sin influir jamás en la decisión pública.

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Rafael Mejía García

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El autor es economista agrícola.
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