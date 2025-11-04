La verdadera Mujer Maravilla
Resulta innegable que Jenniffer González ha tendido un profundo abismo entre su gobierno y la gente, opina Anibelle Sloan
4 de noviembre de 2025 - 5:49 AM
4 de noviembre de 2025 - 5:49 AM
Los resultados de la primera entrega de La Encuesta de El Nuevo Día, que a un año de las elecciones refleja que ocho de cada 10 ciudadanos no está conforme con la dirección de Puerto Rico, no deben sorprender a nadie porque es marcada y evidente la decepción general que existe con el rumbo que lleva nuestro país. El “ambiente general de pesimismo” se siente en la calle, es como un pecho apretado con un corazón que late con dificultad, se escucha la respiración pesada y lenta, cualquiera sabe que las cosas no están bien y que, de no tomarse acción remediativa, el colapso es cuestión de tiempo.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: