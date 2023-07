Las consecuencias de la invasión de Estados Unidos el 25 de julio de1898

La dependencia colonial que sufre Puerto Rico (1898-2023), por imposición de Estados Unidos es nuestro problema de problemas. (Alejandro Torres Rivera, La lucha por la independencia de Puerto Rico: antecedentes históricos y vigencia, 2015. Internet). El colonialismo que enfrentan los puertorriqueños es la principal causa de “nuestras desventuras”. (Efren Rivera Ramos, American Colonialism in Puerto Rico: The Judicial and Social, 2007). Esta ilegal y violatoria intrusión ha sido y es ejercida desde el 25 de julio de 1898 de diversas formas y maneras, por la fuerza militar, la represión, la coacción, la seducción, la violencia, simulación y otras condiciones por el gobierno federal de Estados Unidos.