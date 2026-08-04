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Juan Manuel Mercado NievesJuan Manuel Mercado Nieves
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prima:Las curvas de Jájome

Los populares intentaron poner de moda en Barranquitas la noción de una supuesta “claque” de populares aliada al Partido Nuevo Progresista, escribe Juan Mercado

4 de agosto de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los populares intentaron poner de moda en Barranquitas la noción de una supuesta “claque” de populares aliada al Partido Nuevo Progresista, escribe Juan Mercado (Pablo Martínez Rodríguez)

Parte de la nostalgia “popular” habita en la residencia del Gobernador en Jájome. Cuenta la leyenda urbana que Luis Muñoz Marín le regaló una mecedora al presidente John F. Kennedy. Se se rumorea que algunos “refundadores” buscan afanosamente una réplica para colocarla allí. Mientras andan sumidos en esas fantasías —desconectados de las necesidades de un país golpeado por las fallas de luz y agua potable—, “vueltean la finca familiar” buscando cómo reconquistar el Salón del Trono en el Palacio de Santa Catalina.

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