Parte de la nostalgia “popular” habita en la residencia del Gobernador en Jájome. Cuenta la leyenda urbana que Luis Muñoz Marín le regaló una mecedora al presidente John F. Kennedy. Se se rumorea que algunos “refundadores” buscan afanosamente una réplica para colocarla allí. Mientras andan sumidos en esas fantasías —desconectados de las necesidades de un país golpeado por las fallas de luz y agua potable—, “vueltean la finca familiar” buscando cómo reconquistar el Salón del Trono en el Palacio de Santa Catalina.

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