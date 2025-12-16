Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Las memorias del rey emérito
Las memorias de quien por espacio de 39 años fue rey de los españoles son lectura obligada para quien interese explorar los efectos de la guerra civil española, la transición a la democracia y la caída en desgracia del propio Juan Carlos, opina Rafael Cox Alomar
16 de diciembre de 2025 - 11:05 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.